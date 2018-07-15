Непогода оставила без света около 5 тысяч жителей Приморья

Около 5 тысяч жителей Приморья остались без электроэнергии из-за ухудшения погоды. Предупреждение об аварийных отключениях электричества в связи с дождем, сопровождаемым порывами ветра скоростью до 25 метров в секунду, опубликовано на сайте Министерства энергетики.

Из-за неблагоприятных погодных условий происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях. Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в Артемовском, Шкотовском, Уссурийском, Чугуевском, Находкинском районах — всего около 4 900 человек, — отметили в ведомстве.

Несмотря на объявленное в регионе штормовое предупреждение, над устранением последствий разгула стихии работает 21 аварийно-ремонтная бригада, говорится в сообщении.

Ранее синоптики предупредили жителей Приморского края о приближении массивного циклона. Ожидается, что подобная погода задержится в Приморье до вечера вторника.

Напомним, летом 2017 года с аналогичной проблемой столкнулись жители столицы. Тогда из-за проливных дождей и порывистого ветра без света остались сразу 4,4 тысячи москвичей.