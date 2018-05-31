В ФСБ отчитались о задержании тысячи потенциальных террористов

В 2018 году сотрудники Пограничной службы ФСБ России задержали свыше 1100 потенциальных террористов, пытавшихся проникнуть на территорию РФ. Такие цифры в понедельник, 27 мая, озвучил руководитель ведомства Владимир Кулишов в интервью «Российской газете».

Всего в 2018 году на государственной границе и приграничной территории выявлено свыше 1,1 тысячи лиц с признаками причастности к террористической деятельности, — заявил глава Пограничной службы ФСБ.

Кроме того, в беседе с журналистом издания Владимир Кулишов отметил успехи вверенного ему ведомства в сфере борьбы с контрабандой оружия.

Так, по его словам, в 2018 году российские пограничники изъяли около 30 тысяч боеприпасов, 170 единиц огнестрельного оружия, а также свыше 70 килограмм взрывчатки.

Напомним, годом ранее Владимир Кулишов заявлял о возросшей угрозе проникновения украинских диверсантов на территории Республики Крым и Ростовской области.