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В ФСБ отчитались о задержании тысячи потенциальных террористов

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© Юрий Смитюк/ТАСС

© Юрий Смитюк/ТАСС

В 2018 году сотрудники Пограничной службы ФСБ России задержали свыше 1100 потенциальных террористов, пытавшихся проникнуть на территорию РФ. Такие цифры в понедельник, 27 мая, озвучил руководитель ведомства Владимир Кулишов в интервью «Российской газете».

Всего в 2018 году на государственной границе и приграничной территории выявлено свыше 1,1 тысячи лиц с признаками причастности к террористической деятельности, — заявил глава Пограничной службы ФСБ.

Кроме того, в беседе с журналистом издания Владимир Кулишов отметил успехи вверенного ему ведомства в сфере борьбы с контрабандой оружия.

Так, по его словам, в 2018 году российские пограничники изъяли около 30 тысяч боеприпасов, 170 единиц огнестрельного оружия, а также свыше 70 килограмм взрывчатки.

Напомним, годом ранее Владимир Кулишов заявлял о возросшей угрозе проникновения украинских диверсантов на территории Республики Крым и Ростовской области.

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