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17 иллюстраций о том, как гаджеты и соцсети убивают людей

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  • 27 мая 2019, 14:24
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

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Канадский художник Скотт Мартин (Scott Martin), известный в интернете под псевдонимом Burnt Toast Creative, создаёт минималистичные иллюстрации без слов, в которых высмеивает пороки современного общества и зависимость людей от гаджетов. В своих работах Скотт подмечает, что люди давно живут в виртуальной реальности и погрязли в зависимости от лайков. На Instagram иллюстратора подписаны уже 185 тысяч человек.

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А вы считаете себя зависимым от гаджетов и соцсетей? Сколько времени в день проводите в телефоне?

Сколько времени в день вы проводите в телефоне?

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Напавший на редакцию газеты «Родина» требовал опубликовать статью о Сталине

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© visualhunt.com

© visualhunt.com

Нападение на ставропольскую редакцию газеты «Родина» совершил 70-летний пенсионер, ранее предлагавший изданию опубликовать статью про Иосифа Сталина. Об этом в понедельник, 27 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление представителя регионального отделения партии КПРФ, которое имеет непосредственное отношение к газете.

Он требовал, чтобы опубликовали его статью о Сталине. Когда ему сказали, что рассмотрят это решение на коллегии, он достал охотничий нож и напал на главного редактора, — рассказал депутат Думы Ставропольского края Виктор Лозовой.

Парламентарий уточнил, что нападавший сумел нанести вред здоровью четырех человек. На данный момент один из них находится в больнице, трое других, получив необходимую медицинскую помощь, отправились домой.

Пострадал главный редактор газеты Николай Бондаренко и три сотрудника крайкома КПРФ, — отметил Лозовой, уточнив, что в медицинском учреждении находится именно главред.

Собеседник агентства добавил, что напавший на редакцию пенсионер страдает от расстройства психики.

Сейчас он задержан и находится в одном из городских отделений полиции. Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, ранее о нападении на ставропольскую редакции «Родины» сообщил губернатор края Владимир Владимиров. Глава региона назвал произошедшее «возмутительным, вопиющим инцидентом».

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Все голы заключительного тура Российской Премьер-Лиги

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Телеканал «Матч ТВ» опубликовал краткий обзор всех матчей последнего 30-го тура РПЛ сезона-2018/19. Тем более что в финальном туре команды наколотили друг другу аж 24 мяча. Приятный финальный аккорд завершения сезона.

Питерский «Зенит» почти весь чемпионат занимал первую строчку турнирной таблицы и с достаточно солидным отрывом взял чемпионство. Московский «Локомотив» лишь в последнем туре смог решить одну из своих главных задач — прямое попадание в Лигу чемпионов со второго места в РПЛ. «Краснодар», завоевавший бронзовые медали чемпионата, также попытает свои силы в ЛЧ, но для этого ему предстоит пройти через квалификационные раунды.

ЦСКА и «Спартак» также опробуют свои силы в европейских кубках, но только в Лиге Европы. Армейцы попадают в турнир напрямую, а «красно-белые» — через отборочные туры. Благодаря «Локомотиву» тульский «Арсенал» также попытает счастья в Европе — «железнодорожники» взяли кубок страны, тем самым открыв шестую строчку чемпионата для еврокубков.

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