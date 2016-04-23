17 иллюстраций о том, как гаджеты и соцсети убивают людей
- 27 мая 2019, 14:24
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
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Канадский художник Скотт Мартин (Scott Martin), известный в интернете под псевдонимом Burnt Toast Creative, создаёт минималистичные иллюстрации без слов, в которых высмеивает пороки современного общества и зависимость людей от гаджетов. В своих работах Скотт подмечает, что люди давно живут в виртуальной реальности и погрязли в зависимости от лайков. На Instagram иллюстратора подписаны уже 185 тысяч человек.
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А вы считаете себя зависимым от гаджетов и соцсетей? Сколько времени в день проводите в телефоне?
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