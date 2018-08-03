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В Госдуме предложили удалять из соцсетей страницы умерших пользователей

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© Александр Тарасенков/Интерпресс/ТАСС

© Александр Тарасенков/Интерпресс/ТАСС

Член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов выступил с инициативой удалять страницы умерших людей в соцсетях.

По словам депутата, в российском сегменте популярных сервисов осталось около миллиона страниц, владельцы которых ушли из жизни.

Вострецов опасается, что аккаунтами умерших могут пользоваться злоумышленники. «Мошенники узнают пароли неиспользуемых страничек, меняют фотографии на свои, особенно если внешне похожи, и начинают втираться в доверие, например, к девушкам, — пояснил он в беседе с корреспондентом „Российской газеты“. — Потом обворовывают их или их жилье и исчезают в неизвестном направлении».

По мнению депутата, найти таких преступников практически невозможно.

Однако он считает, что бороться с этим видом мошенничества можно, если блокировать страницы, которые не используются в течение трех месяцев. Через год они должны автоматически удаляться, подчеркнул Вострецов.

Он также добавил, что подобным способом следует поступить и с электронными кошельками.

Депутат отметил, что социальную ответственность за страницы умерших должны нести их родственники, и это можно прописать в Гражданском кодексе.

Ранее Вострецов предложил бесплатно раздавать продукты накануне истечения их срока годности, а также штрафовать безработных россиян.

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