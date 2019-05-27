Шведская птицеферма лишилась 100 тысяч кур

В результате пожара на птицеферме в шведском городе Линчепинг погибли около 100 тысяч кур, сообщает Expressen.

Сигнал о возгорании поступил 26 мая около 16.00 по местному времени (17.00 мск).

Птиц спасти не удалось, поскольку к моменту прибытия пожарных огнем уже были охвачены два здания, в которых содержали кур.

Тем не менее пожарные сумели предотвратить распространение огня на соседние постройки.

Люди в результате происшествия не пострадали, уточняет издание.

Накануне утром в центре Севастополя загорелся дельфинарий, огонь частично уничтожил его крышу и инфраструктуру. Двух дельфинов эвакуировали.