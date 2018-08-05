В Грузии министра образования уволили за флаг России на праздничном шествии

Министр образования, культуры и спорта грузинского региона Аджария Инга Шамилишвили уволена с должности из-за присутствия российской государственной символики на завершившимся в Батуми праздничном шествии в честь Дня Независимости (отмечается 26 мая).

Такую информацию в воскресенье подтвердил глава регионального правительства Аджарии Торнике Рижвадзе. Его заявление приводит грузинский вещатель «Первый канал».

Из-за российских флагов на шествии в Батуми, посвященном Дню независимости, министр образования Аджарии Инга Шамилишвили смещена с должности, — подтвердил Рижвадзе.

Чиновник подчеркнул, что ответственность за появление российской символики на сегодняшнем шествии действительно лежит на Шамилишвили.

Так, по данным источника, послужившие поводом для увольнения российские триколоры по улицам Батуми пронес детский ансамбль из Ростова, приехавший в Грузию для участия в международном фольклорном фестивале. Мероприятие было организовано лишившимся руководителя Министерством образования.

Напомним, Москва и Тбилиси с 2008 года не имеют дипломатических отношений. Тогда поводом для конфликта интересов двух стран стало признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии, в то время как Грузия считает эти территории своими регионами.