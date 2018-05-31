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В карельском доме-интернате для ветеранов произошел пожар

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В Петрозаводске загорелось девятиэтажное здание дома-интерната для ветеранов. Спасатели и сотрудники учреждения совместными усилиями эвакуировали 34 человека, передает РИА Новости со ссылкой на информацию МЧС.

Очаг пожара находился в комнате на восьмом этаже дома-интерната для ветеранов на Комсомольском проспекте, — уточнили в пресс-службе ведомства.

В данный момент покинувшие жилые помещения ветераны размещены в актовом зале, пострадавших среди подопечных интерната нет.

Всего в момент возгорания в здании находилось 187 человек, включая 8 сотрудников учреждения, сообщает агентство.

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