В карельском доме-интернате для ветеранов произошел пожар

В Петрозаводске загорелось девятиэтажное здание дома-интерната для ветеранов. Спасатели и сотрудники учреждения совместными усилиями эвакуировали 34 человека, передает РИА Новости со ссылкой на информацию МЧС.

Очаг пожара находился в комнате на восьмом этаже дома-интерната для ветеранов на Комсомольском проспекте, — уточнили в пресс-службе ведомства.

В данный момент покинувшие жилые помещения ветераны размещены в актовом зале, пострадавших среди подопечных интерната нет.

Всего в момент возгорания в здании находилось 187 человек, включая 8 сотрудников учреждения, сообщает агентство.