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Таксист открыл стрельбу в Одинцово

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Водитель такси открыл стрельбу из травматического оружия в подмосковном городе Одинцово. Инцидент произошел накануне ночью, по предварительным данным, никто из участников конфликта не пострадал.

В пресс-службе Главного управления МВД по Московской области подтвердили информацию о происшествии, однако личности его участников остаются до сих пор неизвестны, сообщает News.ru.

В полицию поступила информация о конфликте в подмосковном Одинцове, в ходе которого водитель такси марки Hyundai выстрелил из предположительно травматического оружия. Проводится проверка, — уточнили в полиции.

Тем временем в Сети появилось видеозапись инцидента. На ее кадрах видно, как неизвестный мужчина нападает на таксиста сзади в момент, когда тот садится в автомобиль. После продолжительной потасовки водитель открывает багажник такси и достает оттуда неустановленное оружие.

Выстрел, произведенный в сторону оппонента, не помогает погасить конфликт, и драка возобновляется.

Примечательно, что разнять дерущихся пытаются сразу несколько очевидцев, однако ни кому из них долгое время не удается этого сделать

Ранее «Ридус» рассказывал о другом неприятном инциденте, произошедшем в Одинцово в январе текущего года. Тогда автомобиль, в салоне которого находились три человека, выпал с третьего этажа парковки торгового центра «О'Парк».

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