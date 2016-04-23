Зеленский записал в украинцы пионера русской авиации

Президент Украины Владимир Зеленский назвал авиаконструктора, создателя первого в мире серийного вертолета Игоря Сикорского «знаменитым украинцем». Такой статус своему «соотечественнику» глава государства присвоил в последней публикации в Facebook, отмечает телеканал «360».

Ровно 130 лет назад в Киеве родился „отец вертолетов“ — знаменитый украинец Игорь Сикорский. Он является блестящим примером инноватора. Уверен, что Сикорский всегда будет вдохновлять новых украинских изобретателей не только в Киевском политехническом институте, носящем его имя, но и по всей Украине, которая ежегодно дарит миру новые таланты, — написал Зеленский на своей странице.

Президент добавил, что намерен принять все необходимые меры ради расширения возможностей для реализации талантов украинцев в родной стране.

Чтобы именно Украина стала для наших гениев базой для дальнейшего покорения мира, — поделился своим желанием глава государства.

Напомним, 6-й президент Украины Владимир Зеленский приступил к исполнению своих обязанностей 20 мая 2019 года.

Упомянутый им авиаконструктор Игорь Сикорский родился в Киеве в 1889 году, однако образование получал в учебных заведениях Петербурга. До эмиграции в США Сикорский выступил создателем первых отечественных многомоторных самолетов «Русский витязь» и «Илья Муромец».