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Зеленский записал в украинцы пионера русской авиации

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© Zuma\TASS

© Zuma\TASS

Президент Украины Владимир Зеленский назвал авиаконструктора, создателя первого в мире серийного вертолета Игоря Сикорского «знаменитым украинцем». Такой статус своему «соотечественнику» глава государства присвоил в последней публикации в Facebook, отмечает телеканал «360».

Ровно 130 лет назад в Киеве родился „отец вертолетов“ — знаменитый украинец Игорь Сикорский. Он является блестящим примером инноватора. Уверен, что Сикорский всегда будет вдохновлять новых украинских изобретателей не только в Киевском политехническом институте, носящем его имя, но и по всей Украине, которая ежегодно дарит миру новые таланты, — написал Зеленский на своей странице.

Президент добавил, что намерен принять все необходимые меры ради расширения возможностей для реализации талантов украинцев в родной стране.

Чтобы именно Украина стала для наших гениев базой для дальнейшего покорения мира, — поделился своим желанием глава государства.

Напомним, 6-й президент Украины Владимир Зеленский приступил к исполнению своих обязанностей 20 мая 2019 года.

Упомянутый им авиаконструктор Игорь Сикорский родился в Киеве в 1889 году, однако образование получал в учебных заведениях Петербурга. До эмиграции в США Сикорский выступил создателем первых отечественных многомоторных самолетов «Русский витязь» и «Илья Муромец».

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Комментарии (1)

  • Small 78eced8a5c
    Виталий Селезнёвсегодня, 09:14

    А что не так? Родился в Киеве - украинец. Родители тоже местные были. Надо понимать, что тогда вообще была РИ и таких кукареков, как сейчас, не было. И год рождения учёного исправьте! Слепого посадили текст набирать что ли?

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