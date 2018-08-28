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В Тулузе полицейский избил дубинкой корреспондента RT France

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скриншот

скриншот

Во время демонстрации «желтых жилетов» во французском городе Тулуза полицейский избил дубинкой корреспондента RT France.

Как сообщает телеканал, страж порядка напал на журналиста Фредерика Эгуи.

«Фредерик попытался прокричать, что он представляет прессу, но все равно получил несколько ударов дубинкой», — говорится в сообщении.

Момент нападения был зафиксирован на камеру.

Ранее МИД РФ призвал французские власти к расследованию инцидента с корреспондентом «РИА Новости» Викторией Ивановой, которая пострадала в ходе первомайской манифестации в Париже. Полицейские избили ее дубинкой, хотя на руке журналистки была повязка с надписью «Пресса», а на каске — соответствующая наклейка. Удары пришлись по голове и по руке, от серьезных травм ее спасла каска.

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