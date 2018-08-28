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Опубликованы кадры с издевательствами над больной пенсионеркой

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В Сети появилось видео, на котором сиделка насильно заставляет пенсионерку принимать пищу, сопровождая это криками и рукоприкладством.

На кадрах видно, как здоровая женщина неоднократно бьет руками и ложкой по лицу беспомощную старушку.

«Это все равно, что бить лежачего, — прокомментировала ролик Федеральном агентству новостей заместитель председателя президиума Союза пенсионеров России Людмила Пискунова. — Это не просто безобразие — это бесчеловечно». По ее мнению, такие люди должны нести уголовную ответственность.

Как сообщает издание, в Липецкой области уже организована доследственная проверка по сообщению СМИ о жестоком обращении сиделки с подопечной в Ельце.

Следователям предстоит установить, как часто больная женщина подвергалась насилию и причинен ли вред здоровью пожилой женщине в результате противоправных действий сиделки.

Ранее сообщалось, что заведующая по воспитательной работе школы села Прибельский Кармаскалинского района Башкирии избила 79-летнюю пенсионерку.

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