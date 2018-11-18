Подведены итоги 72-го Каннского кинофестиваля

Жюри под председательством мексиканского режиссера Алехандро Гонсалеса Иньярриту назвало лауреатов 72-го Каннского кинофестиваля.

«Золотой пальмой ветви» за лучший фильм удостоена картина южнокорейского режиссера Пон Джун-Хо «Паразиты».

Гран-при был присужден дебютной ленте французского режиссера Мати Диопа «Атлантика».

Приз за лучшую режиссуру достался братьям Жан-Пьеру и Люку Дарденнам за фильм «Молодой Ахмед».

Лучшим актером был назван испанец Антонио Бандерас, сыгравший в картине Педро Альмодовара «Боль и слава», а приз за лучшую женскую роль завоевала Эмили Бичем («Малыш Джо»).

Как сообщает РИА Новости, Специальным призом жюри были отмечены две ленты: «Отверженные» Ладжа Ли и «Бакурау» Клебера Мендосы-младшего.

Наградой за лучший сценарий удостоили фильм француженки Селин Скьямма «Портрет девушки в огне».



Накануне стало известно, что во втором по значимости конкурсе Каннского кинофестиваля «Особый взгляд» приз за лучшую режиссуру был присужден россиянину Кантемиру Балагову за его картину «Дылда».

