найти ×
   
  • USD +0.12
    64.61
  • EUR +0.48
    72.32
СохранитьСохранено0
×

028344

Россиянам могут упростить защиту чести и достоинства

Small f1a6d446e0
© pixabay.com

© pixabay.com

Законопроект, упрощающий подачу исков о защите чести, достоинства и деловой репутации, внесен на рассмотрение Госдумы.

В случае принятия предлагаемых поправок к закону российские граждане и организации смогут обращаться в суд по месту своего пребывания вне зависимости от того, где находится ответчик.

В настоящее время истцу приходится самостоятельно выяснять, где проживает оскорбившее его лицо, и направлять заявление в суд по месту пребывания последнего. В итоге же истец тратит время и деньги на посещение судебных заседаний, при этом не имея никаких гарантий, что эти затраты ему компенсируют.

Такие сложности заставляют многих отказываться от судебной защиты, чем умело пользуются сетевые издания и блогеры, считают авторы документа.

В пояснительной записке отмечается, что «общее правило подсудности ставит в заведомо неравное положение истца, чье нарушенное право подлежит защите, по отношению к ответчику, который подлежит привлечению к ответственности за свои действия».

Инициатором законопроекта выступил Верховный Хурал Республики Тыва.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (2)

Интернет
Чего не стоит покупать на AliExpress. Но все покупают
482713620читать позжечитаю позже
Технологии
Доступный «убийца айфона»: обзор Pocophone F1
6292889читать позжечитаю позже

главное


Путешествия
Путешествие на болгарских поездах в стиле граффити

Путешествие на поезде по Болгарии это уникальный опыт как для путешественника.

19062594читать позжечитаю позже

Город
Предсмертные панорамные фото заброшенной больницы в Ховрино17 ноября 2018

Как проходит в Ховрино снос знаменитой недостроенной больницы.

-5240332читать позжечитаю позже