Россиянам могут упростить защиту чести и достоинства

Законопроект, упрощающий подачу исков о защите чести, достоинства и деловой репутации, внесен на рассмотрение Госдумы.

В случае принятия предлагаемых поправок к закону российские граждане и организации смогут обращаться в суд по месту своего пребывания вне зависимости от того, где находится ответчик.

В настоящее время истцу приходится самостоятельно выяснять, где проживает оскорбившее его лицо, и направлять заявление в суд по месту пребывания последнего. В итоге же истец тратит время и деньги на посещение судебных заседаний, при этом не имея никаких гарантий, что эти затраты ему компенсируют.

Такие сложности заставляют многих отказываться от судебной защиты, чем умело пользуются сетевые издания и блогеры, считают авторы документа.

В пояснительной записке отмечается, что «общее правило подсудности ставит в заведомо неравное положение истца, чье нарушенное право подлежит защите, по отношению к ответчику, который подлежит привлечению к ответственности за свои действия».

Инициатором законопроекта выступил Верховный Хурал Республики Тыва.