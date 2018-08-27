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Москвичей предупредили о грозе с градом

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Zuma\TASS

Zuma\TASS

В ближайшие часы в Москве ожидается гроза с градом и сильным ветром.

Такая погода сохранится до 11:00 26 мая.

«При грозе порывы ветра 13−18 метров в секунду», — сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

В связи с неблагоприятными погодными условиями спасатели рекомендуют парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, а также обходить рекламные щиты и не укрываться под деревьями.

Гидрометцентр уже объявил действие в субботу и воскресенье в столичном регионе желтого уровня погодной опасности из-за грозы, сильного дождя и ветра.

По прогнозам синоптиков, в последних числах мая на смену прохладе в Москву придет тридцатиградусная жара. Метеорологи отмечают, что среднесуточная температура воздуха в Москве превысит даже июльские значения.

Ранее представитель швейцарской метеослужбы Meteo Suisse Андре-Шарль Летестю рассказал, какому прогнозу погоды можно верить.

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