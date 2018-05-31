найти ×
   
  • USD +0.12
    64.61
  • EUR +0.48
    72.32
СохранитьСохранено0
×

107736

В Москве объявили желтый уровень опасности из-за грозы и ветра

Small default
© Сергей Савостьянов/ТАСС

© Сергей Савостьянов/ТАСС

В ближайшие часы в Москве и области резко ухудшится погода, сообщает Гидрометцентр.

Метеорологи предупреждают, что в субботу и воскресенье в столичном регионе действует желтый уровень погодной опасности из-за грозы, сильного дождя и ветра.

В субботу температура воздуха в Москве составит 21−23 градуса, ожидается дождь, местами гроза с порывами ветра до 15 метров в секунду.

В ночь на воскресенье похолодает, температура понизится до 13−15 градусов, дождь сохранится местами сильный, при грозе порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

Днем в воскресенье, 26 мая, согласно прогнозам синоптиков, в Москве и области сохранятся дождь, гроза и порывистый ветер. Температура воздуха не превысит 22−24 градусов.

Как отмечал «Ридус», синоптики сообщили о погоде в Москве в последних числах мая. По их данным, на смену прохладе последних дней придет тридцатиградусная жара. Метеорологи отмечают, что среднесуточная температура воздуха в Москве превысит даже июльские значения.

Ранее представитель швейцарской метеослужбы Meteo Suisse Андре-Шарль Летестю рассказал, какому прогнозу погоды можно верить.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

История
Государство против семьи: как донос довел до теракта
31615950читать позжечитаю позже
Город
В Сети появилась новая интерактивная карта столицы
9033510читать позжечитаю позже

главное

|статья

Культура
История
История автора прижизненных портретов палачей революции и их жертв

И палачи, и их жертвы — все они оказались на портретах несправедливо забытого мастера.

113118768читать позжечитаю позже

Путешествия
Как живет «освобожденный» Донбасс: Северодонецк и Лисичанск — экс-ЛНР31 мая 2018

Скажу честно, ехать сюда мне было страшно. Очень не хотелось.

454047775читать позжечитаю позже