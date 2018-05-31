В Москве объявили желтый уровень опасности из-за грозы и ветра

В ближайшие часы в Москве и области резко ухудшится погода, сообщает Гидрометцентр.

Метеорологи предупреждают, что в субботу и воскресенье в столичном регионе действует желтый уровень погодной опасности из-за грозы, сильного дождя и ветра.

В субботу температура воздуха в Москве составит 21−23 градуса, ожидается дождь, местами гроза с порывами ветра до 15 метров в секунду.

В ночь на воскресенье похолодает, температура понизится до 13−15 градусов, дождь сохранится местами сильный, при грозе порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

Днем в воскресенье, 26 мая, согласно прогнозам синоптиков, в Москве и области сохранятся дождь, гроза и порывистый ветер. Температура воздуха не превысит 22−24 градусов.

Как отмечал «Ридус», синоптики сообщили о погоде в Москве в последних числах мая. По их данным, на смену прохладе последних дней придет тридцатиградусная жара. Метеорологи отмечают, что среднесуточная температура воздуха в Москве превысит даже июльские значения.

Ранее представитель швейцарской метеослужбы Meteo Suisse Андре-Шарль Летестю рассказал, какому прогнозу погоды можно верить.