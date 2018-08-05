Названы опасные для беременных женщин продукты

Группа австралийских ученых провела исследование, в ходе которого они определили ряд продуктов опасных для беременных женщин.

Беременным крайне важно следить за своей диетой. Мы в очередной раз показали, что чрезмерное употребление определенных видов нутриентов может негативно сказаться не только на здоровье матери, но и на развитии плода, — пояснили ученые.

В число опасных продутов вошли чипсы, сухарики, растительные масла, майонез и соусы, содержащие в себе большой процент линолевой кислоты и прочих ненасыщенных жиров.

Так как на беременных женщинах и детях эксперименты запрещены, ученые проверили свою теорию на лабораторных мышах. Беременные самки, в рационе которых было много омега-6 жиров и других ненасыщенных жирных кислот, столкнулись с трудностями во время вынашивания потомства.

Они часто болели, в некоторых случаях это приводило к выкидышу или задержке развития у мышонка. Отмечается, что до беременности у мышей был нормальный вес и они не страдали от хронических заболеваний.

Также во время «вредной диеты» ученые следили за развитием органов у плодов. Оказалось, что неправильная пища приводила к задержкам развития, что в будущем плохо скажется не только на физическом здоровье мышат, но и на их интеллектуальных способностях.

Это указывает на то, что даже здоровая женщина может навредить развивающемуся плоду, если в ее рацион питания будет входить большое количество вредных продуктов, — пояснили специалисты.

Авторы исследования пришли к выводу, что во время беременности женщинам лучше полностью отказаться или минимизировать употребление продуктов, содержащих омега-6 жиры и ненасыщенные жирные кислоты.

В список таких продуктов входят майонез, маргарин, оливковое масло, арахисовое масло, соевые бобы, а также некоторые орехи. Ученые отмечают, что то же масло можно употреблять в пищу, например, в овощной салат, но использовать его каждый день не стоит.

Несмотря на то, что омега-6 не подходит беременным, ученые советуют всем женщинам во время вынашивания ребенка пить рыбий жир (омега-3) или есть продукты с большим содержанием этого компонента.

Предыдущие исследования показали, что рыбий жир заметно снижает вероятность выкидыша, а также способствуют правильному развитию ребенка в утробе матери.