В МИД РФ исключили возможность обмена Уилана на Бутину

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков исключил возможность обмена обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана на российскую гражданку Марию Бутину, сообщает РИА Новости.

Рябков отметил, что пока об этом не может быть речи, поскольку Уилану еще не вынесли приговор.

Замминистра также добавил, что ранее предложения по обмену с российской стороны касались только Виктора Бута и Константина Ярошенко.

«Никого другого из российских граждан мы не предлагали менять. Это просто домыслы, ничего такого нет, — заявил Рябков в беседе с агентством.

При этом замминистра подчеркнул, что Россия по-прежнему готова на обмен Бута и Ярошенко, отмечает РЕН ТВ.

Однако Вашингтон не проявляет к этому интереса, сообщает газета «Известия».

Напомним. гражданина США, Великобритании, Ирландии и Канады Пола Уилана задержали 28 декабря 2018 года в Москве. Против него возбудили уголовное дело по статье «Шпионаж» (ст. 276 УК РФ).



В начале нынешнего года адвокат Пола Уилана подтвердил наличие при его клиенте секретных документов в момент его задержания. Он уточнил, что сведения, представляющие государственную тайну, были переданы Уилану на флеш-карту.



Марию Бутину задержали в США 15 июля 2018 года. Ей были предъявлены обвинения в работе иностранным агентом без уведомления американских властей, а также в связях с российской разведкой, нарушении американского закона о лоббировании и проникновении в организации, имеющие влияние на американскую политику.

В ноябре прошлого года стало известно, что Бутина собирается заключить сделку со следствием в обмен на отказ от судебного процесса. В декабре на слушании в суде она признала свою вину по одному из пунктов обвинения — об участии в сговоре с целью нарушения законов об иностранных агентах в США.

В апреле нынешнего года суд американского округа Колумбия признал россиянку Марию Бутину виновной в «сговоре с целью незаконной работы на правительство РФ» и приговорил ее к 18 месяцам лишения свободы.

