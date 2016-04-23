Американского военного обвинили в шпионаже

Старшина ВМС США Стивен Келлогг, служивший с 2016 по 2018 год на борту атомного авианосца «Карл Винсон», был признан судом виновным в шпионаже и приговорен к трем годам лишения свободы.

По данным следствия, 26-летний военный собирался передать СМИ секретную информацию, а затем планировал перебежать в Россию.

Как сообщает Associatad Press, во время службы Келлогг имел доступ к информации о ядерных энергетических установках американских кораблей, а также поддерживал контакты с российским оборонным предприятием «Севмаш».

Подсудимый признал себя виновным и сотрудничал со следствием, благодаря чему и получил мягкий приговор, отмечает агентство.