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Американского военного обвинили в шпионаже

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AP/TASS

AP/TASS

Старшина ВМС США Стивен Келлогг, служивший с 2016 по 2018 год на борту атомного авианосца «Карл Винсон», был признан судом виновным в шпионаже и приговорен к трем годам лишения свободы.

По данным следствия, 26-летний военный собирался передать СМИ секретную информацию, а затем планировал перебежать в Россию.

Как сообщает Associatad Press, во время службы Келлогг имел доступ к информации о ядерных энергетических установках американских кораблей, а также поддерживал контакты с российским оборонным предприятием «Севмаш».

Подсудимый признал себя виновным и сотрудничал со следствием, благодаря чему и получил мягкий приговор, отмечает агентство.

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