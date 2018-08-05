Великий и ужасный последний звонок: что пишут о выпускниках в СМИ

Последние школьные звонки всегда активно обсуждаются в соцсетях. Выпускниц насмешливо называют «пьяными бантиками» и качают головой «в наше время, мол, такого не было». На самом деле выпускники всегда веселились напропалую, кажется, что с каждым годом всё отчаяннее, потому что любые приключения бывших школьников сразу попадают на камеры смартфонов, а после — в интернет. Мы полистали новостные ленты СМИ и собрали для вас самые смешные, страшные и странные заголовки о выпускных в России.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

А вы помните свой выпускной? Как отметили окончание школы? Расскажите нам в комментариях!