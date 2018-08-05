Великий и ужасный последний звонок: что пишут о выпускниках в СМИ
- 24 мая 2019, 20:55
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
Последние школьные звонки всегда активно обсуждаются в соцсетях. Выпускниц насмешливо называют «пьяными бантиками» и качают головой «в наше время, мол, такого не было». На самом деле выпускники всегда веселились напропалую, кажется, что с каждым годом всё отчаяннее, потому что любые приключения бывших школьников сразу попадают на камеры смартфонов, а после — в интернет. Мы полистали новостные ленты СМИ и собрали для вас самые смешные, страшные и странные заголовки о выпускных в России.
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А вы помните свой выпускной? Как отметили окончание школы? Расскажите нам в комментариях!
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