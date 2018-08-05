найти ×
   
  • USD +0.12
    64.61
  • EUR +0.48
    72.32
СохранитьСохранено0
×

00297

Великий и ужасный последний звонок: что пишут о выпускниках в СМИ

Small dd3dc5f883
  • 24 мая 2019, 20:55
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Последние школьные звонки всегда активно обсуждаются в соцсетях. Выпускниц насмешливо называют «пьяными бантиками» и качают головой «в наше время, мол, такого не было». На самом деле выпускники всегда веселились напропалую, кажется, что с каждым годом всё отчаяннее, потому что любые приключения бывших школьников сразу попадают на камеры смартфонов, а после — в интернет. Мы полистали новостные ленты СМИ и собрали для вас самые смешные, страшные и странные заголовки о выпускных в России.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

А вы помните свой выпускной? Как отметили окончание школы? Расскажите нам в комментариях!

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Интернет
Чего не стоит покупать на AliExpress. Но все покупают
472713473читать позжечитаю позже
Экономика
Как обманывают «управдомы» и как снизить оплату ЖКУ вдвое
11032162читать позжечитаю позже

главное

|статья

История
Государство против семьи: как донос довел до теракта

Осада Руби-Ридж — это история о том, как государственная машина решила уничтожить одну отдельно взятую семью и проиграла.

31615913читать позжечитаю позже
|статья

Кино
Мэрилин Монро: последний дубль05 августа 2018

«Передо мной простирается будущее, и я не могу его дождаться». Из последних интервью Мэрилин Монро, июль 1962 г.

83024937читать позжечитаю позже