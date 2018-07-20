В результате взрыва в центре Лиона пострадали не менее восьми человек
- 24 мая 2019, 20:03
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
На пешеходной улице Виктора Гюго в центре французского Лиона прогремел взрыв.
В результате пострадали по меньшей мере восемь человек, включая 8-летнего ребенка, сообщает Le Progres.
По данным издания, сработало взрывное устройство, которое было спрятано в сумке вместе с болтами и гвоздями.
Пострадавшие преимущественно получили поверхностные ранения нижних конечностей.
В настоящее время район, прилегающий к эпицентру взрыва, оцеплен полицией. На месте происшествия работают саперы.
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