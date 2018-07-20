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В результате взрыва в центре Лиона пострадали не менее восьми человек

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© twitter.com/prefetrhone

© twitter.com/prefetrhone

На пешеходной улице Виктора Гюго в центре французского Лиона прогремел взрыв.

В результате пострадали по меньшей мере восемь человек, включая 8-летнего ребенка, сообщает Le Progres.

По данным издания, сработало взрывное устройство, которое было спрятано в сумке вместе с болтами и гвоздями.

Пострадавшие преимущественно получили поверхностные ранения нижних конечностей.

В настоящее время район, прилегающий к эпицентру взрыва, оцеплен полицией. На месте происшествия работают саперы.

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