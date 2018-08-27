Смелая кошка подралась с хищным койотом

В Америке на камеру видеонаблюдения попала драка кошки и койота, в которой, по логике вещей, должен был победить более опасный хищник. Однако исход столкновения поразил зрителей. По данным статистики от лап койотов в США ежегодно гибнут сотни домашних животных. Только в 2018 году эти звери убили 135 кошек и 58 собак. Однако в этот раз обычная кошка сумела обратить койота в бегство и совершенно не пострадала при этом.

На кадрах можно видеть, как койот выскакивает из-за угла и пытается напасть на кошку, но та стукает соперника по морде лапой, угрожающе выгибает спину и идёт прямо на хищника. После ещё нескольких тщетных попыток напугать серо-белую кошечку, трусливое животное позорно убегает с поля боя.

Позже владельцы дома, который находится в пригороде Лос-Анджелеса, рассказали журналистам, что они понятия не имеют откуда взялась эта храбрая кошечка. Также хозяева отметили, что благодарны драчунье за защиту их территории и добавили, что кошка не пострадала в драке с койотом.

Ранее «Ридус» писал о другом смелом коте, который прогнал из своего дома енота. Зверь хотел забраться через дверь для домашних животных, но не тут-то было.

А другой пушистый храбрец и вовсе сумел напугать медведя и заставил того забраться на дерево. Причём, не один раз.

Также мы писали, как интернет-пользователей развеселил ролик, в котором злой кот очень напугал хаски, спрятавшуюся от него под стол.

