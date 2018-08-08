найти ×
   
  • USD +0.12
    64.61
  • EUR +0.48
    72.32
СохранитьСохранено0
×

-106331

Халатность судмедэксперта привела к смерти двух человек

Small default
Наталья Палаткина. © соцсети

Наталья Палаткина. © соцсети

В Ростовской области возбудили уголовное дело по статье «Халатность» против судебно-медицинского эксперта, сообщает Anews.com.

Летом 2016 года было найдено тело мужчины. Эксперт на основе записи в медицинской карте решил, что человек умер от остановки сердца, и не стал проводить вскрытие.

Теперь эксперту грозит суд, так как из-за его медицинского заключения не удалось предотвратить еще две смерти.

Правоохранители выяснили, что мужчину задушила некая Наталья Палаткина, чтобы не возвращать ему 50 тысяч рублей долга, отмечает издание.

Поскольку это дело сошло ей с рук, позже, в апреле 2017 года, вместе со своим мужем Александром она таким же образом расправилась с своей знакомой и обогатилась на 300 тысяч рублей.

Следующей жертвой душегубов стала бывшая одноклассница Палаткиной — 38-летняя Вера Кравец.

В июле 2017 года супруги выехали с ней на машине за город, где около водоема в Родионово-Несветайском районе вытащили женщину из автомобиля и задушили ремнем от брюк. Злоумышленники забрали у жертвы 45 тысяч рублей, а тело спрятали в камышах.

Через несколько дней супругов задержали. Тогда же выяснилось, что Кравец была не первой их жертвой.

В декабре прошлого года Александра и Наталью Палаткиных суд приговорил к 17 с половиной и 18 годам колонии строго режима соответственно.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Экономика
Как обманывают «управдомы» и как снизить оплату ЖКУ вдвое
11032162читать позжечитаю позже
Интернет
Чего не стоит покупать на AliExpress. Но все покупают
462713473читать позжечитаю позже

главное

|статья

История
Государство против семьи: как донос довел до теракта

Осада Руби-Ридж — это история о том, как государственная машина решила уничтожить одну отдельно взятую семью и проиграла.

31615913читать позжечитаю позже

Наука и техника
Почему исчезла цивилизация майя08 августа 2018

Новое исследование подтвердило догадки ученых.

13455813читать позжечитаю позже