Халатность судмедэксперта привела к смерти двух человек

В Ростовской области возбудили уголовное дело по статье «Халатность» против судебно-медицинского эксперта, сообщает Anews.com.

Летом 2016 года было найдено тело мужчины. Эксперт на основе записи в медицинской карте решил, что человек умер от остановки сердца, и не стал проводить вскрытие.

Теперь эксперту грозит суд, так как из-за его медицинского заключения не удалось предотвратить еще две смерти.

Правоохранители выяснили, что мужчину задушила некая Наталья Палаткина, чтобы не возвращать ему 50 тысяч рублей долга, отмечает издание.

Поскольку это дело сошло ей с рук, позже, в апреле 2017 года, вместе со своим мужем Александром она таким же образом расправилась с своей знакомой и обогатилась на 300 тысяч рублей.

Следующей жертвой душегубов стала бывшая одноклассница Палаткиной — 38-летняя Вера Кравец.

В июле 2017 года супруги выехали с ней на машине за город, где около водоема в Родионово-Несветайском районе вытащили женщину из автомобиля и задушили ремнем от брюк. Злоумышленники забрали у жертвы 45 тысяч рублей, а тело спрятали в камышах.

Через несколько дней супругов задержали. Тогда же выяснилось, что Кравец была не первой их жертвой.



В декабре прошлого года Александра и Наталью Палаткиных суд приговорил к 17 с половиной и 18 годам колонии строго режима соответственно.