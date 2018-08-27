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Как взрослые люди застревают в детских качелях: 10+ весёлых фотографий

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  • 24 мая 2019, 15:00
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Это ужасно несправедливо, что, вырастая, человек лишается возможности весело поиграть в песочнице, покататься на качелях и полазить по детским аттракционам. Но есть люди, которые никак не могут смириться с тем, что стали взрослыми, и смело идут на детские площадки в поисках приключений. И некоторые из них находят такие приключения, что потом приходится вызывать команду спасателей. Собрали для вас весёлую подборку людей, которые застряли в детских качелях и не только.

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А вы застревали в детских качелях? Расскажите нам в комментариях!

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