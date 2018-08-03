Названа самая прибыльная профессия у индейцев майя

Во время последних плановых раскопок специалисты из Университета штата Луизиана обнаружили редкий инструмент, который рассказал об одной из самых прибыльных «профессий» у древних индейцев майя.

Индейцы майя — одна из самых загадочных цивилизаций Мезоамерики, пик развития которой приходился на 250—900 годы н. э. Индейцы майя оставили после себя большое наследие архитектуры, искусства и письменности, с которыми до сих пор не могут разобраться историки.

Новый инструмент, который недавно обнаружили на юге государства Белис в Центральной Америке, рассказал, что некоторые индейцы майя могли быть очень успешными предпринимателями.

Нет, это не ювелир, как ученые предполагали ранее, а добытчик соли. По мнению специалистов, эта профессия приносила индейцу столько средств, что он практически ни в чем не нуждался и мог позволить себе иметь инструмент, сделанный из драгоценного камня жадеита.

Напомним, что жадеит (аналог нефрита) считался одним из самых дорогих камней у индейцев майя. Из него изготавливались многие украшения для высокопоставленных лиц, а также ритуальные приспособления.

Теперь ученые выяснили, что индейцы вполне могли позволить себе вещь из нефрита, чтобы выполнять довольно грязную работы в местах по добыче поваренной соли.

На месте обнаружения древнего артефакта когда-то находился один из 110 древних участков, где народ майя добывал соль. Эти участки располагались в морских лагунах, окруженных вечнозелеными лиственными лесами, — пояснили исследователи.

Благодаря сырому составу почвы и большому количеству торфа инструмент дошел до наших дней в прекрасной сохранности.

Археологи смогли очистить древнее орудие и определить, что режущая часть была сделана из редкого и дорогого камня под названием жадеит, а рукоятка — из розового дерева Honduras rosewood.

С помощью драгоценного ножа индейцы могли обрабатывать твердые породы дерева и камня, а также использовать в быту, например для чистки мяса или рыбы.