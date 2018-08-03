Названа самая прибыльная профессия у индейцев майя
- 24 мая 2019, 13:26
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Во время последних плановых раскопок специалисты из Университета штата Луизиана обнаружили редкий инструмент, который рассказал об одной из самых прибыльных «профессий» у древних индейцев майя.
Индейцы майя — одна из самых загадочных цивилизаций Мезоамерики, пик развития которой приходился на 250—900 годы н. э. Индейцы майя оставили после себя большое наследие архитектуры, искусства и письменности, с которыми до сих пор не могут разобраться историки.
Новый инструмент, который недавно обнаружили на юге государства Белис в Центральной Америке, рассказал, что некоторые индейцы майя могли быть очень успешными предпринимателями.
Нет, это не ювелир, как ученые предполагали ранее, а добытчик соли. По мнению специалистов, эта профессия приносила индейцу столько средств, что он практически ни в чем не нуждался и мог позволить себе иметь инструмент, сделанный из драгоценного камня жадеита.
Напомним, что жадеит (аналог нефрита) считался одним из самых дорогих камней у индейцев майя. Из него изготавливались многие украшения для высокопоставленных лиц, а также ритуальные приспособления.
Теперь ученые выяснили, что индейцы вполне могли позволить себе вещь из нефрита, чтобы выполнять довольно грязную работы в местах по добыче поваренной соли.
На месте обнаружения древнего артефакта когда-то находился один из 110 древних участков, где народ майя добывал соль. Эти участки располагались в морских лагунах, окруженных вечнозелеными лиственными лесами, — пояснили исследователи.
Благодаря сырому составу почвы и большому количеству торфа инструмент дошел до наших дней в прекрасной сохранности.
Археологи смогли очистить древнее орудие и определить, что режущая часть была сделана из редкого и дорогого камня под названием жадеит, а рукоятка — из розового дерева Honduras rosewood.
С помощью драгоценного ножа индейцы могли обрабатывать твердые породы дерева и камня, а также использовать в быту, например для чистки мяса или рыбы.
То, что добытчики соли могли позволить себе такие инструменты, говорит о том, что они были успешными предпринимателями. Хотя в этом нет ничего необычного, ведь индейцы майя активно использовали соль не только для приготовления пищи, но и для продажи, — заключили ученые.
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