В Москве задержали мошенника, изменившего внешность после хищения денег

В столице полиция задержала супружескую пару, подозреваемую в совершении не менее 30 эпизодов мошенничества, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По предварительным данным, ущерб от их деятельности составил более 20 миллионов рублей.

Скрываясь от правоохранительных органов, мужчина сделал пластическую операцию и изменил внешность.

Волк отметила, что 29-летняя предпринимательница вместе со своим 56-летним мужем разработала схему хищения денег со счетов фирм.

Пара предоставляла подложные документы в арбитражные суды, а затем взыскивала с компаний задолженность за оплату услуг по подбору кадров, которых на самом деле она не оказывала.

Мошенники получали деньги в банках, где были открыты счета потерпевших, по исполнительным листам, потом же они легализовывали их через подставные фирмы.

Волк также рассказала, что правоохранители провели десять обысков в Москве, Подмосковье и городе Сарове Нижегородской области в местах проживания задержанных, а также лиц, которые могли быть причастны к преступлениям.

Возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте МВД РФ. По решению суда мужчина заключен под стражу, женщина находится под домашним арестом, отмечает РЕН ТВ.