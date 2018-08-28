найти ×
   
  • USD
    64.49
  • EUR
    71.84
СохранитьСохранено0
×

203180

В Москве задержали мошенника, изменившего внешность после хищения денег

Small default
© мвд.рф

© мвд.рф

В столице полиция задержала супружескую пару, подозреваемую в совершении не менее 30 эпизодов мошенничества, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По предварительным данным, ущерб от их деятельности составил более 20 миллионов рублей.

Скрываясь от правоохранительных органов, мужчина сделал пластическую операцию и изменил внешность.

Волк отметила, что 29-летняя предпринимательница вместе со своим 56-летним мужем разработала схему хищения денег со счетов фирм.

Пара предоставляла подложные документы в арбитражные суды, а затем взыскивала с компаний задолженность за оплату услуг по подбору кадров, которых на самом деле она не оказывала.

Мошенники получали деньги в банках, где были открыты счета потерпевших, по исполнительным листам, потом же они легализовывали их через подставные фирмы.

Волк также рассказала, что правоохранители провели десять обысков в Москве, Подмосковье и городе Сарове Нижегородской области в местах проживания задержанных, а также лиц, которые могли быть причастны к преступлениям.

Возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте МВД РФ. По решению суда мужчина заключен под стражу, женщина находится под домашним арестом, отмечает РЕН ТВ.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Кино
Мэрилин Монро: последний дубль
83024937читать позжечитаю позже
Город
В Сети появилась новая интерактивная карта столицы
9033477читать позжечитаю позже

главное


Животные
Нарисованные пандой картины стоят около 50 тысяч евро

Вырученные деньги пойдут на финансирование иллюстрированной книги о пандах венского зоопарка.

7123659читать позжечитаю позже

Животные
Кот-Хатико два месяца ждёт хозяина на приморском вокзале28 августа 2018

Сейчас верному животному ищут хозяев.

37038349читать позжечитаю позже