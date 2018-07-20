Победители конкурса «Управляй!» назвали Россию страной возможностей

Победители всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!» высоко оценили президентский проект, который реализуется на платформе АНО «Россия — страна возможностей».

«В прошлом году я тоже принимала участие в кубке „Управляй!“ и можно сказать, что это мероприятие — форум „Россия — страна возможностей“ — целая созданная новая платформа, зарядила меня на весь год и в этом году я вернулась сюда снова и теперь я стою в числе победителей», — заявила Надежда Галкина из Воронежа.



«Это действительно очень мотивирует на дальнейшее развитие и говорит о том, что Россия действительно является страной возможностей, если ты сам этого хочешь, сам все берешь в свои руки, просто берешь и делаешь!», — подчеркнула она.



Всероссийский студенческий кубок по менеджменту «Управляй!» является одним из флагманских проектов платформы «Россия — страна возможностей», наряду с конкурсом управленцев «Лидеры России».

Финальный этап Всероссийского студенческого кубка по менеджменту «Управляй!» стартовал 21 мая. Чтобы попасть в финал, юным управленцам со всей страны пришлось преодолеть задания онлайн-тестирования, а после — доказать свои навыки в ходе очных полуфиналов. Лучшие участники из порядка 30 тысяч конкурсантов прибыли в Москву: где экспертная комиссия, состоящая из будущих работодателей, оценила их лидерские качества и управленческие компетенции.



Победители конкурса получили гранты по 500 тысяч рублей на обучение в любом вузе России, а также возможность пройти недельную стажировку в Гонконге. Награждал молодых людей первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко.

