Избиение сотрудником ГБР вора в уфимской «Пятерочке» попало на видео

Пойманного на воровстве мужчину, оказавшего сопротивление сотрудникам уфимского супермаркета, пришлось усмирять бойцу группы быстрого реагирования, который использовал для этого резиновую дубинку и газовый баллончик.

Видеозапись произошедшего была опубликована в Сети.

На кадрах видно, что предполагаемый злоумышленник ругается и пытается отбиваться от сотрудника ГБР «Дельта», хотя до этого он сидел в углу и пытался отдышаться. Только дубинка и газовый баллончик заставляют его прекратить сопротивление.

Как сообщает rb7.ru, инцидент произошел 18 мая в магазине «Пятерочка» на улице Рихарда Зорге. Предположительно, посетителя заподозрили в краже товаров, однако дожидаться полицейских он отказался. В итоге стычка с продавцами закончилась вызовом группы быстрого реагирования, после чего агрессивного мужчину затащили в подсобку и начали избивать.

По данным портала, недобросовестный покупатель пытался украсть из магазина бутылку спиртного.

Источник издания в МВД сообщил, что избитый мужчина сейчас находится в больнице. С заявлением в полицию он не обращался.

В пресс-службе «Дельты» объяснили Вестям.Ru, что нарушитель вел себя агрессивно и представлял угрозу для сотрудников магазина. В «Дельте» считают, что их сотрудник действовал исключительно в рамках закона.

«Как видно из представленного видео сотрудник охраны совершал удары по рукам и ногам нарушителя, при этом стараясь не задевать спину и другие жизненно важные органы», — приводит издание сообщение пресс-службы.