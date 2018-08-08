Избиение сотрудником ГБР вора в уфимской «Пятерочке» попало на видео
- 23 мая 2019, 22:31
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Пойманного на воровстве мужчину, оказавшего сопротивление сотрудникам уфимского супермаркета, пришлось усмирять бойцу группы быстрого реагирования, который использовал для этого резиновую дубинку и газовый баллончик.
Видеозапись произошедшего была опубликована в Сети.
На кадрах видно, что предполагаемый злоумышленник ругается и пытается отбиваться от сотрудника ГБР «Дельта», хотя до этого он сидел в углу и пытался отдышаться. Только дубинка и газовый баллончик заставляют его прекратить сопротивление.
Как сообщает rb7.ru, инцидент произошел 18 мая в магазине «Пятерочка» на улице Рихарда Зорге. Предположительно, посетителя заподозрили в краже товаров, однако дожидаться полицейских он отказался. В итоге стычка с продавцами закончилась вызовом группы быстрого реагирования, после чего агрессивного мужчину затащили в подсобку и начали избивать.
По данным портала, недобросовестный покупатель пытался украсть из магазина бутылку спиртного.
Источник издания в МВД сообщил, что избитый мужчина сейчас находится в больнице. С заявлением в полицию он не обращался.
В пресс-службе «Дельты» объяснили Вестям.Ru, что нарушитель вел себя агрессивно и представлял угрозу для сотрудников магазина. В «Дельте» считают, что их сотрудник действовал исключительно в рамках закона.
«Как видно из представленного видео сотрудник охраны совершал удары по рукам и ногам нарушителя, при этом стараясь не задевать спину и другие жизненно важные органы», — приводит издание сообщение пресс-службы.
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