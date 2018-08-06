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СМИ: россияне украли в Париже бриллиант стоимостью 45 млн евро

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© pixabay.com

© pixabay.com

Несколько мужчин, назвавшиеся россиянами, похитили в Париже бриллиант, стоимость которого оценивается в 45 млн евро.

Как сообщает France Bleu, драгоценный камень украли у экс-кандидата в президенты Гвинеи Мари-Мадлен Диубате.

По данным издания, представившиеся специалистами из России злоумышленники похитили бриллиант у Диубате, пришедшей оценить его стоимость. Они подменили камень при «оценке», предварительно показав женщине сертификаты.

В итоге же мужчинам удалось скрыться. Их розыском занимается местная полиция.

Ранее сообщалось, что из автомобиля супруги потомка Наполеона III, считающегося действующим наследником императорского престола Франции, было украдено кольцо с крупным бриллиантом стоимостью в миллион евро.

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