СМИ: россияне украли в Париже бриллиант стоимостью 45 млн евро

Несколько мужчин, назвавшиеся россиянами, похитили в Париже бриллиант, стоимость которого оценивается в 45 млн евро.

Как сообщает France Bleu, драгоценный камень украли у экс-кандидата в президенты Гвинеи Мари-Мадлен Диубате.

По данным издания, представившиеся специалистами из России злоумышленники похитили бриллиант у Диубате, пришедшей оценить его стоимость. Они подменили камень при «оценке», предварительно показав женщине сертификаты.

В итоге же мужчинам удалось скрыться. Их розыском занимается местная полиция.

Ранее сообщалось, что из автомобиля супруги потомка Наполеона III, считающегося действующим наследником императорского престола Франции, было украдено кольцо с крупным бриллиантом стоимостью в миллион евро.