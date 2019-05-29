10+ надписей на асфальте, которые бескомпромиссны, как жизнь в России

Надписи на заборах и уличные объявления давно стали отдельным жанром специфического юмора: там и интрига, и сюжет закрученный, и шокирующая развязка. Образцы народного остроумия можно встретить где угодно — на уличном асфальте, объявлениях в поликлинике, в маршрутке по пути на работу, на прилавках рыночных продавцов, на рекламных билбордах и в собственном подъезде.

А на асфальте и заборах оказывается пишут не только матерные слова, а иногда и вполне себе мудрые советы, философские мысли, нежные признания и внезапные откровения. Собрали для вас самые смешные и умные надписи со стен и асфальтов, которые бескомпромиссны, как жизнь в России. Посмотрите, может найдёте знак лично для себя!

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А вы какие интересные и смешные надписи замечали на улицах своих городов?

Ранее «Ридус» публиковал признания в любви, написанные мелом на асфальте. Если эти забавные надписи повеселят вас, то советы, написанные на стенах могут принести внезапное озарение или даже принять правильное решение.

Креативят также водители маршруток, которые пишут смешные объявления и хозяева домашних животных, которые придумывают смешные предупреждающие таблички. И у тех и у других встречаются очень остроумные шедевры.

Народный креатив легче всего встретить в записках, которые пишут друг другу люди. Самые забавные образцы собрали для вас в материале «Спасибо, кэп: 10+ смешных объявлений от Капитана Очевидность».