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Тест: Сожмите кулак, а мы расскажем про вашу личность

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  • 23 мая 2019, 18:57
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

То, как вы сжимаете кулаки, может много интересного рассказать об особенностям вашего характера. Пройдите этот простой, быстрый и точный тест, чтобы узнать больше о вашей личности. Просто сожмите кулак, выберите свой вариант и читайте ответ. Поехали!

Ну что, вы альтруист или творческая личность? Поделитесь своим результатом в комментариях, а тест обязательно отправьте своим друзьям и близким людям.

А чтобы узнать о себе ещё больше, выберите яблоко, расскажите, что вы видите на картинке и выберите ковёр.

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