Норвежские теплоходы перейдут к 2021 году на биотопливо из рыбы
- 23 мая 2019, 18:30
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Норвежская судоходная компания Hurtigruten собирается перевести к 2021 году шесть своих теплоходов на биогаз, который будет произведен из отходов рыбной и лесной промышленности.
Оператор круизов уже заключил многолетний контракт с местным производителем биотоплива Biokraft, сообщает NRK.
«Наши суда будет приводить в движение сама природа», — цитирует телеканал главу Hurtigruten Даниеля Шельдама.
Биогаз давно считается одним из самых экологически чистых видов топлива. Его уже частично используют в транспортной отрасли. Например, на нем ездят автобусы. Однако пассажирские суда еще никогда не использовали экотопливо.
По словам Шельдама, Скандинавия всегда была известна как край рыбаков и лесорубов, поэтому такие нововведения позволят превратить гигантские отходы традиционной промышленности в источник энергии.
Ранее сообщалось, что часть городских автобусов Лондона решили перевести на биодизельное топливо, изготовленное из спитого кофе.
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