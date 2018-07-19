Норвежские теплоходы перейдут к 2021 году на биотопливо из рыбы

Норвежская судоходная компания Hurtigruten собирается перевести к 2021 году шесть своих теплоходов на биогаз, который будет произведен из отходов рыбной и лесной промышленности.

Оператор круизов уже заключил многолетний контракт с местным производителем биотоплива Biokraft, сообщает NRK.

«Наши суда будет приводить в движение сама природа», — цитирует телеканал главу Hurtigruten Даниеля Шельдама.

Биогаз давно считается одним из самых экологически чистых видов топлива. Его уже частично используют в транспортной отрасли. Например, на нем ездят автобусы. Однако пассажирские суда еще никогда не использовали экотопливо.

По словам Шельдама, Скандинавия всегда была известна как край рыбаков и лесорубов, поэтому такие нововведения позволят превратить гигантские отходы традиционной промышленности в источник энергии.

Ранее сообщалось, что часть городских автобусов Лондона решили перевести на биодизельное топливо, изготовленное из спитого кофе.