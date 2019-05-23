25 зеркал, которые подшутили над людьми
- 23 мая 2019, 18:32
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
Фото в зеркале давно стало неотъемлемой частью нашей жизни. Но иногда встречаются такие зеркала, в которых селфи сделать очень сложно. А если это и удастся провернуть, результат окажется таким смешным и нелепым, что страшно смотреть. Собрали для вас снимки людей, которые хотели сфотографироваться, но зеркала над ними подшутили, создав любопытные оптические иллюзии.
1. «Когда думаешь, что отлично выглядишь, но зеркало говорит — нет».
2. «Это довольно странно»
3. «Стены в ванной комнате моей девушки полностью зеркальные»
4. «Зеркало на зеркале. Просто скажите, зачем?»
5. «Я эмигрант в Нидерландах. Они самые высокие люди в мире. Это зеркало в моей ванной»
6. «Зеркало на потолке в общественном туалете? Отличная идея!»
7. «Нашёл зеркало, которое делит мир пополам и не удержался от фото»
8. «Такое чудное зеркало я встретила в одном итальянском баре»
9. «Бывает и так»
10. «Чёртово зеркало»
11. «О, это отельное зеркало я вспоминаю до сих пор»
12. «Могу наблюдать за собой на унитазе сразу в 500 ракурсах»
13. «Мне нравилось это зеркало, пока я не сделала фото в нём»
14. «Зеркало в виде солнечных очков»
15. «Как узнать, занята ли соседняя кабинка в общественном туалете? Посмотреть в зеркало на потолке!»
16. «Я не знаю, как сказать маме, что это самое неловкое место для расположения зеркала…»
17. «Я мальчик или девочка?»
18. "Бредовые фантазии дизайнера"
19. "Из-за зеркала кажется, что вся ванная комната уместилась в душевой кабине"
20. "Это зеркало в нашей школьной уборной"
21. "В это зеркало страшно смотреть"
22. "Очень нелепо расположена розетка"
23. На картинке написано: "Ты красивый"
24. "Бесконечное поле для экспериментов"
25. "Очень креативно"
Ранее «Ридус» публиковал смешные снимки людей, которые хотели продать зеркало и для это сфотографировать его без своего отражения. Справились не все.
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