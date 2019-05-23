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25 зеркал, которые подшутили над людьми

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  • 23 мая 2019, 18:32
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Фото в зеркале давно стало неотъемлемой частью нашей жизни. Но иногда встречаются такие зеркала, в которых селфи сделать очень сложно. А если это и удастся провернуть, результат окажется таким смешным и нелепым, что страшно смотреть. Собрали для вас снимки людей, которые хотели сфотографироваться, но зеркала над ними подшутили, создав любопытные оптические иллюзии.

1. «Когда думаешь, что отлично выглядишь, но зеркало говорит — нет».

2. «Это довольно странно»

3. «Стены в ванной комнате моей девушки полностью зеркальные»

4. «Зеркало на зеркале. Просто скажите, зачем?»

5. «Я эмигрант в Нидерландах. Они самые высокие люди в мире. Это зеркало в моей ванной»

6. «Зеркало на потолке в общественном туалете? Отличная идея!»

7. «Нашёл зеркало, которое делит мир пополам и не удержался от фото»

8. «Такое чудное зеркало я встретила в одном итальянском баре»

9. «Бывает и так»

10. «Чёртово зеркало»

11. «О, это отельное зеркало я вспоминаю до сих пор»

12. «Могу наблюдать за собой на унитазе сразу в 500 ракурсах»

13. «Мне нравилось это зеркало, пока я не сделала фото в нём»

14. «Зеркало в виде солнечных очков»

15. «Как узнать, занята ли соседняя кабинка в общественном туалете? Посмотреть в зеркало на потолке!»

16. «Я не знаю, как сказать маме, что это самое неловкое место для расположения зеркала…»

17. «Я мальчик или девочка?»

18. "Бредовые фантазии дизайнера"

19. "Из-за зеркала кажется, что вся ванная комната уместилась в душевой кабине"

20. "Это зеркало в нашей школьной уборной"

21. "В это зеркало страшно смотреть"

22. "Очень нелепо расположена розетка"

23. На картинке написано: "Ты красивый"

24. "Бесконечное поле для экспериментов"

25. "Очень креативно"

Ранее «Ридус» публиковал смешные снимки людей, которые хотели продать зеркало и для это сфотографировать его без своего отражения. Справились не все.

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