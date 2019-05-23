СМИ сообщили, что Скрипаль впервые позвонил в Россию

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль впервые после отравления в британском Солсбери «вышел на связь».

По данным «МК», он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории в День Победы, 9 мая, но, так как она не взяла трубку, наговорил свой монолог на автоответчик.

Привет, Викуль. Это дядя Сережа. Вот пытался пробиться, но абонент не отвечает. Ну ладно. С праздником! Всего самого доброго! Хотел узнать, как там у вас дела. У меня все нормально. У нас, у Юлечки тоже. Мамулю с праздником тоже, с Днем Победы. Ну, давай, как-нибудь… — сообщил бывший разведчик.

Издание отмечает, что это не первый звонок Скрипаля в Россию. Ранее он позвонил племяннице в связи с ее избиением и посоветовал поменьше привлекать к себе внимания. Женщина убеждена, что ей звонил именно Сергей Скрипаль.

Ранее «Ридус» писал, что в апреле Виктория Скрипаль получила удар в лицо во время драки в ТСЖ в Ярославле. Виктория зашла к коммунальщикам со своим мужем и ввязалась в конфликт.

В марте Виктория Скрипаль заявляла, что ее дяди наверняка уже нет в живых.

В конце февраля мать Сергея Скрипаля попросила признать своих сына и внучку пропавшими без вести. По словам племянницы экс-полковника ГРУ, в случае если Скрипалей признают пропавшими без вести, то матери достанутся квартира, машина и собака.

Напомним, 4 марта 2018 года Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в городе Солсбери.

Власти Великобритании заявили, что пострадавших отравили ядом «Новичок», разработанным в СССР в 70-х годах прошлого века. Ответственность за инцидент официальный Лондон возложил на Москву.

Позднее Королевская прокурорская служба назвала имена двоих граждан России, якобы причастных к отравлению. 5 сентября прошлого года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что оба они являются агентами российской разведки.

В середине февраля Bellingcat и The Insider распространили сведения о третьем предполагаемом участнике покушения на Скрипалей. Им назван некий высокопоставленный сотрудник ГРУ Денис Вячеславович Сергеев, находившийся на территории Соединенного Королевства под именем Сергея Федотова.