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Робот-курьер Digit впервые вышел на работу

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  • 23 мая 2019, 11:29
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© YouTube

© YouTube

Новинка компании Ford и Agility Robotics, а также инженеров Орегонского государственного университета робот-курьер Digit наконец-то приступил к работе.

Уточняется, что Digit будет не пешим курьером, а сможет доставлять посылки с помощью беспилотного автомобиля. Все адреса и данные о получателе вводятся в навигатор автомобиля заранее, поэтому робот сможет без особых проблем прибыть в пункт назначения.

После остановки автомобиля Digit должен самостоятельно достать товар из багажника и принести его к двери заказчика.

Представители компаний пояснили, что доставка товара со склада заказчику — самый затратный этап для многих компаний, так как курьеру приходится самостоятельно развозить каждый товар отдельно. Очень часто заказчики получают свои посылки не вовремя из-за обеденных перерывов курьеров или других человеческих факторов.

Чтобы автоматизировать процесс доставки, некоторые крупные компании используют дроны-курьеры или колесные роботы, которые могут доставлять мелкие посылки. Но не всегда они справляются с задачей, так как колесные роботы часто застревают на ступеньках или неровных дорогах, а дроны не могут садиться рядом с деревьями или людьми.

Поэтому Ford и Agility Robotics сделали робота-гуманоида, который передвигается на двух конечностях. Человекоподобный робот-курьер имеет две ноги и пару рук, которые способны не только поднимать тяжести до 18 килограммов, но и ловить падающие предметы.

Усовершенствованная модель позволит роботу лучше ориентироваться в пространстве и быстро принимать решения в трудных ситуациях, например на лестницах или при завалах в помещении.

Разработчики рассказали, что изначально они планировали сделать робота только для пеших доставок, но потом от Ford поступило предложение улучшить качество доставок и научить Digit перемещаться на автомобиле.

Для ориентирования в городе робот-курьер оснащен лидаром и камерами глубины, которые помогут Digit найти нужный дом, дверь и этаж.

Пока что инженеры компаний не использовали камеры и протестировали робота вручную с помощью системы AVATAR, позволяющей управлять устройством на расстоянии.

Для совместной работы автомобиля и робота инженеры установили в багажнике конструкцию, которая вытягивает робота, позволяет ему встать на землю и отпускает. После этого робот берет коробку с посылкой в руки, приносит ее к двери клиента и уходит обратно к автомобилю.

Во время тестовых доставок робот без проблем справился с задачей.

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Налоговая разыскивает Егора Крида из-за долгов

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© Петр Ковалев/ТАСС

© Петр Ковалев/ТАСС

Известный российский исполнитель и бывший музыкант лейбла Black Star Егор Крид задолжал налоговой около 300 тысяч рулей. ФНС разыскивает артиста, чтобы взыскать долг.

Как уточнили в налоговой инспекции № 31 по Москве, Егор Крид (настоящая фамилия — Булаткин), задолжал транспортный налог в размере 278 тысяч рублей за владение «Гелентвагеном» и еще около 30 тысяч составили пени за неуплату налога вовремя.

Телеграм-канал Mash сообщает, что инспекторы налоговой неоднократно присылали извещения Криду о наличии задолженности, однако никакого ответа не получили. В случае, если артист не нарушит молчание, его могут арестовать и заблокировать счета.

Ранее «Ридус» писал о том, что за выступление на новогоднем корпоративе Крид берет около 2 миллионов рублей.

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