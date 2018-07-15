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Синоптики предупредили москвичей о похолодании

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© flickr.com

© flickr.com

В столицу на смену жаре придут прохладные воздушные массы, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Если среда, по его словам, была самым теплым днем недели, когда воздух прогревался до 27 градусов, то в пятницу температура может упасть почти на 10 градусов.

В четверг, 23 мая, столбики термометров покажут 22—24 градуса, в пятницу ночью температура опустится до 8 градусов, днем будет 19—21 градус.

При этом осадков в пятницу не ожидается, рассказал Вильфанд «Российской газете».

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что в последние выходные весны, 25 и 26 мая, в столице вероятны ливни с грозами.

По его словам, в воскресенье дожди будут обильнее, чем в субботу. При этом температура воздуха ночью составит 12—15 градусов, а днем — 20—23 градуса.

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