Нижегородец снялся в ГИБДД на права с дуршлагом на голове

Житель Нижнего Новгорода Михаил Иосилевич получил права на управление автотранспортом, сфотографировавшись в ГИБДД с дуршлагом на голове.

«Чтобы получить разрешение на такое фото в правах, Иосилевичу пришлось доказывать, что он облеченное саном лицо. Он — вискарий Храма Летающего Макаронного Монстра и известный последователь пастафарианства — религии, основанной в 2005 году в США», — сообщает телеканал «360».

Чтобы добиться разрешения на необычное фото, Иосилевич предоставил в автоинспекцию свидетельство о регистрации своей религиозной группы, а также письменное подтверждение о том, что дуршлаг является головным убором согласно традиции пастафарианства. В результате законных поводов отказать у ГИБДД не осталось.

Традиция прохождения официальных процедур в государственных органах с дуршлагом на голове среди людей, называющих себя пастафарианцами, началась в 2011 году, когда житель Австралии Нико Альм после трех лет настойчивых попыток и ряда экспертиз добился права сфотографироваться на водительское удостоверение с дуршлагом на голове. Его примеру с переменным успехом последовали жители других стран, в том числе США, Бельгии и Чехии.

В январе 2014 года американец Кристофер Шеффер принял присягу в дуршлаге при вхождении в состав городского совета города Помфрет в штате Нью-Йорк. 9 января 2016 года россиянин Андрей Филин стал пятым в мире человеком, добившимся права сфотографироваться на водительское удостоверение с дуршлагом на голове, сославшись на свою принадлежность к «Русской пастафарианской церкви Макаронного пастриархата». Последняя имеет десятки псевдорелигиозных групп по всей России.

