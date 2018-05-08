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Марадону задержали в аэропорту из-за долга перед его бывшей девушкой

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© AP/TASS

© AP/TASS

Знаменитый в прошлом аргентинский футболист Диего Марадона был задержан в аэропорту Буэнос-Айреса, сообщает The Sun.

По данным издания, причиной задержания стал судебный иск в отношении 58-летнего аргентинца, который подала его бывшая девушка Росио Олива.

Она утверждает, что Марадона задолжал ей 5,5 млн фунтов стерлингов.

Как отмечает газета, Марадона возвращался в Аргентину из Мексики, где он тренирует местный футбольный клуб «Дорадос».

При задержании полицейские выдали легенде футбола официальное уведомление о судебном разбирательстве, которое назначено на 13 июля.

Марадона смог покинуть здание аэропорта только после прибытия его адвоката.

Ранее сообщалось, что Диего Марадона попал под санкции ФИФА и будет лишен гонораров, которые выплачивались ему за посещение матчей Чемпионата мира в рамках программы «Легенды футбола». Причиной для такого решения спортивных чиновников стало непотребное поведение аргентинца во время встречи национальной сборной его страны с представителями Нигерии.

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