Марадону задержали в аэропорту из-за долга перед его бывшей девушкой
- 22 мая 2019, 19:54
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Знаменитый в прошлом аргентинский футболист Диего Марадона был задержан в аэропорту Буэнос-Айреса, сообщает The Sun.
По данным издания, причиной задержания стал судебный иск в отношении 58-летнего аргентинца, который подала его бывшая девушка Росио Олива.
Она утверждает, что Марадона задолжал ей 5,5 млн фунтов стерлингов.
Как отмечает газета, Марадона возвращался в Аргентину из Мексики, где он тренирует местный футбольный клуб «Дорадос».
При задержании полицейские выдали легенде футбола официальное уведомление о судебном разбирательстве, которое назначено на 13 июля.
Марадона смог покинуть здание аэропорта только после прибытия его адвоката.
Ранее сообщалось, что Диего Марадона попал под санкции ФИФА и будет лишен гонораров, которые выплачивались ему за посещение матчей Чемпионата мира в рамках программы «Легенды футбола». Причиной для такого решения спортивных чиновников стало непотребное поведение аргентинца во время встречи национальной сборной его страны с представителями Нигерии.
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