«Стас, как ты мог!»: остроумные ценники русской девушки рассмешили соцсети

В Твиттере стал популярным пост жительницы Воронежа, на котором можно увидеть фотографии необычных ценников. Придумала их Дарья Виноградова для своей гаражной распродажи, на которую она выставила на продажу свои старые вещи. Ценники получились настолько остроумными, что люди готовы купить вообще всё. Знаменитыми стали рубашка «Стас, как ты мог», кофта «Когда накидался и уснул», кардиган «Сутенёр на пенсии», брюки «Да, мам, я ищу работу», пиджак «О, вы из Англии» и много других обычных вещей с необычными именами. Автора, которая публикуется в соцсетях под именем Доша, уже назвали богиней маркетинга.

Публикация с остроумными ценниками быстро стала вирусной и набрала уже 6,5 тысяч лайков и больше 900 репостов. Пост появился во многих популярных пабликах, а пользователи требуют больше таких ценников в магазины и говорят, что готовы покупать такие вещи только ради их описания.



В арсенале Дарьи есть ещё множество оригинальных ценников, которые не попали на фото. Например такие:

Юбка «Куча сетки». На ней куча сетки. Бегаешь как единорог. Цена: 300 для принцесс, для остальных — сколько дадите.

Штаны «Пол-литровая мышь». Шедевр моего швейного мастерства. Минусы: очень легко мнутся. Плюсы: на резинке (можно жрать, как не в себя), почти бесплатно, ткань очень приятная. По идее, неплохо подойдут для занятий йогой, хотя откуда мне знать. Цена: сколько дадите.

Брюки «Да, мам, я ищу работу». Пережили более 20 собеседований. Заряжены на успех. Цена: сколько дадите.

Купальник. Я даже не помню, откуда он у меня. Забирайте хоть за рубль.

Трусы «Дисней». Реально из японского Диснейленда. Офигенно носятся как домашние шорты, если вы дама. Цена: сколько дадите.

Рубашка «Слишком сложная для базовой». Цена: сколько дадите.

Платье «Ляжу на пляжу».Только для этого и годится. Цена: сколько дадите.

Пиджак «О, вы из Англии». Есть пятно на плече, но скорее всего отстирается. Цена: 200 для учеников Гарварда, сколько дадите для остальных.

Рубашка «Суперзвезда».Отдаю, потому что сиськи не влезают, так бы ещё походила, хорошая рубашка. Цена: сколько дадите.

Сандалии «Ваш ребенок аниме». Цена: 500.

Пиджак «Слишком стар для этого дерьма». Цена: 500.

Свитер «Бабуль, я такое не ношу». У моей бабушки есть вкус, а у меня нет. Цена: по-хорошему рублей 500, по-плохому — сколько дадите.

Рубашка «[Фигачу] на дачу».Если ваши родители сажают картошку, то это отличный вариант. Цена: сколько дадите.

Для всех желающих девушка опубликовала весь список своих ценников одной фотографией. Наслаждайтесь!

Купили бы такие вещи? Какая больше всего понравилась? Поделитесь с нами своим мнением в комментариях!