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Тест: Первое слово, которое вы увидите на картинке, расскажет о вас правду

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  • 22 мая 2019, 17:30
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Каждый человек представляет из себя весь прожитый опыт плюс влияние окружения. Какие-то особенности характера мы показываем всему миру, но некоторые секреты скрываем даже от самих себя. Пройдите тест, чтобы узнать, что прячет ваше подсознание и какой вы на самом деле человек.

Какой результат вы получили? Напишите в комментариях, а тест отправьте своим друзьям!

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