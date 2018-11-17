СМИ сообщили о разводе Улюкаева

Бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, приговоренный 15 декабря 2017 года к восьми годам лишения свободы за получение взятки, разводится с женой, сообщили ТАСС в окружении экс-министра.

«Супруги Улюкаевы разводятся», — сказал собеседник агентства, не уточнив при этом причин расторжения брака.

По словам источника, бракоразводный процесс негативно сказывается на морально-психологическом состоянии Улюкаева.

Однако в беседе с АГН «Москва» адвокат бывшего министра Лариса Каштанова опровергла новость о его разводе, заявив, что ей ничего об этом не известно. Она добавила, что Улюкаев чувствует себя хорошо, «насколько это возможно».

Еще один источник издания назвал информацию о разладе в семье Улюкаева не соответствующей действительности. «Может, кошка между ними пробежала, но бракоразводного процесса нет», — сказал он.

По данным некоторых СМИ, Улюкаев женат вторым браком на Юлии Хряпиной, родившейся в Крыму в 1983 году. Она является ровесницей сына экс-министра от первого брака. Супруги воспитывают двоих несовершеннолетних детей — мальчика и девочку.

Как пишет «Взгляд», адвокат Улюкаева Виктория Бурковская рассказала, что экс-министр «не имеет жалоб на условия содержания». Адвокат уточнила, что он работает в библиотеке, ведет литературный кружок и пишет стихи.

Как известно, Улюкаев был признан виновным в получении взятки от главы «Роснефти» Игоря Сечина в размере 2 миллионов долларов. Экс-чиновник свою вину не признал, заявив, что стал жертвой провокации со стороны «Роснефти» и ФСБ.



Выступая на закрытом заседании по делу Алексея Улюкаева, исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что тот вымогал у него 2 миллиона долларов во время саммита БРИКС в индийском Гоа 15 октября 2016 года. По словам Сечина, бывший глава Минэкономразвития подошел к нему и «попросил выдать ему премию в связи с успешной приватизацией» акций «Башнефти».

В ноябре прошлого года Алексей Улюкаев рассказал о своей жизни в колонии № 1 в Тверской области, где он отбывает наказание.