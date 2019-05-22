Зеленский назначил замглавы СБУ коллегу из «Квартала 95»

Президент Украины Владимир Зеленский назначил первым заместителем главы Службы безопасности Украины (СБУ) одного из основателей студии «Квартал 95», юриста Ивана Баканова.

Он возглавил Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

Указ о назначении опубликован на сайте главы украинского государства.

Ранее Баканов был учредителем партии «Слуга народа» и главой штаба Зеленского на президентских выборах.

Иван Баканов родился в 1974 году в Кривом Роге. Окончил Академию труда, социальных отношений и туризма в Москве.

Актриса и бывшая коллега нового президента Украины Марина Федункив заявила, что не поверила своим ушам, когда услышала о новом решении Зеленского, сообщает телеканал «360».

Это смешно, вот правда. Я понимаю, что надо брать в команду людей, которым ты доверяешь. Но профессионализм тоже не на последнем месте. То есть хороший человек — это не профессия, — приводит слова актрисы телеканал.

Примечательно, что первым замглавы администрации Зеленского стал продюсер студии «Квартал 95» Сергей Трофимов, а замглавой администрации сценарист этой же студии Юрий Костюк.

Студия была основана в 2003 году на базе команды КВН «95-й квартал». В 2009 году на экраны вышел первый фильм, снятый по сценарию студии, — «Любовь в большом городе». Одну из главных ролей в фильме сыграл Владимир Зеленский.

Как сообщал «Ридус», во вторник, 21 мая, президент Украины Владимир Зеленский решил обезопасить себя от критики «справа» перед переговорами с Россией об урегулировании ситуации в Донбассе путем проведения референдума.

