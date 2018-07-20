Впервые в России наркоторговец получил пожизненный срок

Впервые в практике российских правоохранительных органов вступил в силу приговор в виде пожизненного лишения свободы за торговлю наркотиками, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Верховный суд РФ оставил без изменений приговор Московского областного суда организатору международного преступного сообщества Шерали Табарову, вынесенный еще в 2017 году.

Наркоторговцы организовали канал поставок крупных партий героина из Афганистана в Таджикистан, а затем транзитом через страны Средней Азии в Россию, где сбывали наркотики через разветвленную сеть в регионах, говорится в сообщении Волк, опубликованном на сайте МВД РФ.

Как сообщал «Ридус», в декабре 2017 года судья Московского областного суда впервые в истории правосудия современной России вынес обвинительный приговор в виде пожизненного срока лишения свободы главарю банды наркоторговцев из Таджикистана Шерали Табарову.

Кроме того, еще 14 руководителей и участников банды получили от шести до 23 лет. Им вменялись преступления, совершенные с 2012 по 2015 год.

До того Табарова уже судили в России в 2003 году. Тогда суд Пензенской области приговорил его к десяти годам лишения свободы за наркоторговлю, однако затем по запросу Таджикистана он был экстрадирован на родину и освобожден по амнистии. После он приезжал в Россию по поддельному паспорту и сколотил преступное сообщество, которое завозило в страну героин из Афганистана и Таджикистана на грузовых фурах с фруктами.