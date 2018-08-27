США дали Турции две недели на отказ от покупки С-400

США направили Турции ультиматум, в котором потребовали к концу первой недели июня отказаться от закупки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, сообщает телеканал CNBC.

Турция должна в указанный срок отменить сделку и приобрести американскую систему противоракетной обороны Patriot.

В противном случае Вашингтон предъявит Анкаре штрафные санкции, а также лишит Турцию возможности приобретения ста истребителей F-35, обещанных ранее.

Как отмечают источники телеканала, это «последнее предложение Государственного департамента США».

«Странам НАТО необходимо закупать военную технику, которая совместима с системами НАТО. Российская система не будет соответствовать этому стандарту», — подчеркнул собеседник телекомпании.

Ранее турецкие власти неоднократно заявляли, что не собираются отказываться от российских зенитных ракетных комплексов, напоминает ФАН.



Как сообщал «Ридус», в марте министр обороны Турции Хулуси Ака заявил, что развертывание российских зенитных ракетных систем С-400 начнется в октябре этого года.

В апреле в связи с этим США объявили о прекращении поставок Турции оборудования для истребителей F-35.

Тогда же генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев заявил, что Россия готова обсудить с Турцией возможные поставки российских истребителей.