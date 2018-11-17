В центре Москвы на проезжей части провалился грунт
- 22 мая 2019, 08:57
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В центре столицы на проезжей части образовался провал грунта площадью около 4 квадратных метров и глубиной до полуметра, сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя экстренных служб.
По его словам, инцидент произошел на Мытной улице около дома № 3, ближе к тротуару.
В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.
Пока в образовавшийся провал не попали ни машины, ни люди, отметил собеседник агентства.
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