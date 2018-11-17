найти ×
   
  • USD
    64.54
  • EUR
    71.97
СохранитьСохранено0
×

002089

В центре Москвы на проезжей части провалился грунт

Small default
© vk.com

© vk.com

В центре столицы на проезжей части образовался провал грунта площадью около 4 квадратных метров и глубиной до полуметра, сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя экстренных служб.

По его словам, инцидент произошел на Мытной улице около дома № 3, ближе к тротуару.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Пока в образовавшийся провал не попали ни машины, ни люди, отметил собеседник агентства.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Наука и техника
Почему исчезла цивилизация майя
13455636читать позжечитаю позже
Экономика
Почему Индия не платит за российское оружие
11550418читать позжечитаю позже

главное


Общество
Три главные причины разводов

Восемьдесят процентов разводов в России инициируют женщины. Это очень обижает и обескураживает мужчин.

171437914читать позжечитаю позже

Город
Предсмертные панорамные фото заброшенной больницы в Ховрино17 ноября 2018

Как проходит в Ховрино снос знаменитой недостроенной больницы.

-5240155читать позжечитаю позже