В центре Москвы на проезжей части провалился грунт

В центре столицы на проезжей части образовался провал грунта площадью около 4 квадратных метров и глубиной до полуметра, сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя экстренных служб.

По его словам, инцидент произошел на Мытной улице около дома № 3, ближе к тротуару.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Пока в образовавшийся провал не попали ни машины, ни люди, отметил собеседник агентства.