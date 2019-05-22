Пытавшегося броситься с Эйфелевой башни россиянина поместили в психбольницу

Мужчину, забравшегося на Эйфелеву башню и угрожавшего броситься вниз, поместили в психиатрическую лечебницу при префектуре полиции Парижа, сообщает французский телеканал BFMTV.

По данным источников телеканала, это российский проситель убежища во Франции, страдающий суицидальными наклонностями.

Инцидент произошел в понедельник, 20 мая. Одетому во все черное человеку удалось преодолеть все ограждения, находящиеся на парапетах башни, и вылезти на ее конструкции на уровне второго этажа. Оттуда он постепенно начал карабкаться к вершине одного из самых посещаемых в мире памятников.

Через полтора часа россиянин поднялся на высоту около 300 метров под верхней смотровой площадкой.

К месту происшествия прибыли спасатели и полицейских и начали переговоры с этим человеком, которые продлились до наступления ночи. Уже во вторник, 21 мая, с наступлением темноты он согласился покинуть Эйфелеву башню и сдался полиции.