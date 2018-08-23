В работе Skype во многих странах мира произошел сбой

В работе мессенджера Skype во вторник, 21 мая, произошел сбой во многих странах мира, сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

В частности, о сбоях в работе мессенджера сообщили пользователи в Аргентине, Бразилии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, США, Франции, Японии.

Также сбои в работе Skype были отмечены в России. Чаще других о проблемах сообщают пользователи в Москве.