Стало известно об утечке личных данных знаменитостей из Instagram

В открытом доступе оказались более 49 миллионов личных данных пользователей Instagram, включая знаменитостей, сообщает портал TechCrunch.

Как рассказал изданию индийский эксперт в области интернет-безопасности Анураг Сен, база данных, принадлежащих знаменитостям и известным брендам, оказалась размещена на облачном сервисе компании Amazon.

По его словам, некоторое время ее можно было посмотреть не вводя пароль. Соответственно, любой желающий мог получить доступ к личным данным пользователей.

В частности, в открытом доступе были фотографии владельцев аккаунтов, описания их профиля, номера телефонов и адреса электронной почты.

Выяснилось, что личные данные знаменитостей разместило в Сети индийское маркетинговое агентство Chtrbox, специализирующееся на продвижении на рынок товаров с использованием известных людей, рекламирующих продукцию.

Как только портал связался с агентством, оно удалило данные из открытого доступа. отмечает ФАН.