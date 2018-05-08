Директор приюта на Алтае покрывала изнасилования ребенка
- 21 мая 2019, 19:24
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Алтайском крае директор приюта для сирот не сообщила правоохранителям, что один из воспитанников насиловал другого.
По данным следствия, 14-летний воспитанник приюта дважды изнасиловал 11-летнего мальчика, с которым проживал в одной комнате — в сентябре 2016 и мае 2017 года.
Директор учреждения после первого случая ограничилась профилактической беседой с подростком, при этом даже не расселила детей в разные комнаты.
После второго инцидента женщина также не стала сообщать о произошедшем в полицию.
О грубом нарушении прав воспитанников приюта правоохранительным органам стало известно лишь в феврале 2018 года.
В настоящее время подросток, совершивший преступления, понес наказание, сообщается на сайте регионального СК РФ.
Тем не менее директор свою вину не признала, заявив, что не знала о совершенных воспитанником центра преступлениях. Однако следствием были собраны достаточные доказательства совершения должностного преступления, в связи с чем уголовное дело направлено в суд.
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