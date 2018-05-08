найти ×
   
  • USD +0.05
    64.54
  • EUR 0.00
    71.97
СохранитьСохранено0
×

101049

Директор приюта на Алтае покрывала изнасилования ребенка

Small default

© pexels.com

В Алтайском крае директор приюта для сирот не сообщила правоохранителям, что один из воспитанников насиловал другого.

По данным следствия, 14-летний воспитанник приюта дважды изнасиловал 11-летнего мальчика, с которым проживал в одной комнате — в сентябре 2016 и мае 2017 года.

Директор учреждения после первого случая ограничилась профилактической беседой с подростком, при этом даже не расселила детей в разные комнаты.

После второго инцидента женщина также не стала сообщать о произошедшем в полицию.

О грубом нарушении прав воспитанников приюта правоохранительным органам стало известно лишь в феврале 2018 года.

В настоящее время подросток, совершивший преступления, понес наказание, сообщается на сайте регионального СК РФ.

Тем не менее директор свою вину не признала, заявив, что не знала о совершенных воспитанником центра преступлениях. Однако следствием были собраны достаточные доказательства совершения должностного преступления, в связи с чем уголовное дело направлено в суд.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Город
Станция «Мичуринский проспект» Солнцевской линии метро во всех деталях
806855читать позжечитаю позже
Город
В Сети появилась новая интерактивная карта столицы
9033375читать позжечитаю позже

главное


Тесты
Тест: Насколько вы здоровый человек?

Узнайте, вредят ли вам ваши привычки.

2139435читать позжечитаю позже
|статья

Тесты
Тест: Знаете ли самых знаменитых художников мира?08 мая 2018

Разбираетесь ли вы в мировой живописи?

23020179читать позжечитаю позже