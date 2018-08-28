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В Латвии оштрафовали чиновника за издание газеты на русском языке

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© wikipedia.org/Kulmalukko

В Латвии оштрафовали бывшего исполнительного директора думы города Лиепаи Эдгарса Ратса за издание муниципальной газеты на русском языке, сообщает агентство LETA.

Латвийское Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) вынесло решение оштрафовать экс-чиновника на 70 евро.

По данным агентства, в 2017 году Ратс согласовал оплату расходов на издание информационной газеты самоуправления Katram Liepajniekam на русском языке.

Таким образом, отмечает БПБК, он «нарушил закон о языке и закон о предотвращении разбазаривания финансовых средств публичного лица».

Отмечается, что бывший чиновник, уже два года не работающий исполнительным директором Лиепайской думы, оплатил наложенный антикоррупционным бюро штраф.

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«Не место!» Жители Казани протестуют против строительства мечети

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© vk.com

В одном из жилых районов Казани разгорается конфликт вокруг строительства мечети. Жители недовольны, что мечеть планируется построить на территории школы, напротив жилых домов, сообщает местное издание «Вечерняя Казань».

Всего в протесте приняли участие около 200 человек. По данным СМИ, конфликт вокруг строительства духовного учреждения в городе тлеет уже несколько лет. Проблема возникла еще в 2011 году.

Тогда городской исполком предоставил на безвозмездной основе приходу мечети «Рахматулла» земельный участок между школой и жилыми домами. По словам жителей, местные власти, таким образом, предоставили земли в нарушении санитарных норм, поскольку расстояние между стенами дома до забора будущей мечети составит менее 20 метров.

Кроме того, чиновники не проводили общественные слушание по этому вопросу, утверждали жители. Тогда из-за протестов строительство храма не началось.

Новая попытка возобновить строительство мечети была предпринята в 2015 году и снова потерпела неудачу. В этот раз катализатором протеста стало обнесение земельного участка забором. По данным издания, строительство мечети планируется завершить к 2022 году.

«Пусть строят! Или мечеть, или храм, или синагогу, или пагоду, но пусть строят не там, где наши дети растут. Не учли мнение жильцов, нахально поставили в течение суток этот чертов забор», — возмущается житель Казани Гумар Агишев.

«Мы не против татар, но это место для детской площадки, а не для мечети!» — высказались жильцы.

Напомним, аналогичный протест прошел в Екатеринбурге 13 мая. Горожане протестовали против возведения храма Святой Екатерины в центре уральской столицы. Накануне власти города демонтировали забор, огораживающий площадку под храм.

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