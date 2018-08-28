В Латвии оштрафовали чиновника за издание газеты на русском языке
- 21 мая 2019, 17:06
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Латвии оштрафовали бывшего исполнительного директора думы города Лиепаи Эдгарса Ратса за издание муниципальной газеты на русском языке, сообщает агентство LETA.
Латвийское Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) вынесло решение оштрафовать экс-чиновника на 70 евро.
По данным агентства, в 2017 году Ратс согласовал оплату расходов на издание информационной газеты самоуправления Katram Liepajniekam на русском языке.
Таким образом, отмечает БПБК, он «нарушил закон о языке и закон о предотвращении разбазаривания финансовых средств публичного лица».
Отмечается, что бывший чиновник, уже два года не работающий исполнительным директором Лиепайской думы, оплатил наложенный антикоррупционным бюро штраф.
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