Известную в Республике Коми журналистку подозревают в убийстве мужа

В одном из жилых районов Казани разгорается конфликт вокруг строительства мечети. Жители недовольны, что мечеть планируется построить на территории школы, напротив жилых домов, сообщает местное издание «Вечерняя Казань».

Всего в протесте приняли участие около 200 человек. По данным СМИ, конфликт вокруг строительства духовного учреждения в городе тлеет уже несколько лет. Проблема возникла еще в 2011 году.

Тогда городской исполком предоставил на безвозмездной основе приходу мечети «Рахматулла» земельный участок между школой и жилыми домами. По словам жителей, местные власти, таким образом, предоставили земли в нарушении санитарных норм, поскольку расстояние между стенами дома до забора будущей мечети составит менее 20 метров.

Кроме того, чиновники не проводили общественные слушание по этому вопросу, утверждали жители. Тогда из-за протестов строительство храма не началось.

Новая попытка возобновить строительство мечети была предпринята в 2015 году и снова потерпела неудачу. В этот раз катализатором протеста стало обнесение земельного участка забором. По данным издания, строительство мечети планируется завершить к 2022 году.

«Пусть строят! Или мечеть, или храм, или синагогу, или пагоду, но пусть строят не там, где наши дети растут. Не учли мнение жильцов, нахально поставили в течение суток этот чертов забор», — возмущается житель Казани Гумар Агишев.

«Мы не против татар, но это место для детской площадки, а не для мечети!» — высказались жильцы.

Напомним, аналогичный протест прошел в Екатеринбурге 13 мая. Горожане протестовали против возведения храма Святой Екатерины в центре уральской столицы. Накануне власти города демонтировали забор, огораживающий площадку под храм.