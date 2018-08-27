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Известную в Республике Коми журналистку подозревают в убийстве мужа

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Мария Щербинина и ее муж Александр Виноградов © vk.com

В Сыктывкаре 55-летнюю местную жительницу подозревают в избиении до смерти своего супруга.

По версии следствия, женщина 28 апреля несколько раз ударила мужа кулаком в голову. На следующий день его госпитализировали в тяжелом состоянии, а 3 мая он скончался от закрытой черепно-мозговой травмы.

Возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего».

Подозреваемая заявила о непричастности к гибели своего супруга, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.

Как отмечает kp.ru, в совершении преступления подозревается известная в Республике Коми журналистка Марина Щербинина, много лет проработавшая в газете «Республика». Ее муж — сыктывкарский бард Александр Виноградов.

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«Не место!» Жители Казани протестуют против строительства мечети

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© vk.com

В одном из жилых районов Казани разгорается конфликт вокруг строительства мечети. Жители недовольны, что мечеть планируется построить на территории школы, напротив жилых домов, сообщает местное издание «Вечерняя Казань».

Всего в протесте приняли участие около 200 человек. По данным СМИ, конфликт вокруг строительства духовного учреждения в городе тлеет уже несколько лет. Проблема возникла еще в 2011 году.

Тогда городской исполком предоставил на безвозмездной основе приходу мечети «Рахматулла» земельный участок между школой и жилыми домами. По словам жителей, местные власти, таким образом, предоставили земли в нарушении санитарных норм, поскольку расстояние между стенами дома до забора будущей мечети составит менее 20 метров.

Кроме того, чиновники не проводили общественные слушание по этому вопросу, утверждали жители. Тогда из-за протестов строительство храма не началось.

Новая попытка возобновить строительство мечети была предпринята в 2015 году и снова потерпела неудачу. В этот раз катализатором протеста стало обнесение земельного участка забором. По данным издания, строительство мечети планируется завершить к 2022 году.

«Пусть строят! Или мечеть, или храм, или синагогу, или пагоду, но пусть строят не там, где наши дети растут. Не учли мнение жильцов, нахально поставили в течение суток этот чертов забор», — возмущается житель Казани Гумар Агишев.

«Мы не против татар, но это место для детской площадки, а не для мечети!» — высказались жильцы.

Напомним, аналогичный протест прошел в Екатеринбурге 13 мая. Горожане протестовали против возведения храма Святой Екатерины в центре уральской столицы. Накануне власти города демонтировали забор, огораживающий площадку под храм.

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