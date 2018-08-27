Известную в Республике Коми журналистку подозревают в убийстве мужа
- 21 мая 2019, 16:31
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Сыктывкаре 55-летнюю местную жительницу подозревают в избиении до смерти своего супруга.
По версии следствия, женщина 28 апреля несколько раз ударила мужа кулаком в голову. На следующий день его госпитализировали в тяжелом состоянии, а 3 мая он скончался от закрытой черепно-мозговой травмы.
Возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего».
Подозреваемая заявила о непричастности к гибели своего супруга, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.
Как отмечает kp.ru, в совершении преступления подозревается известная в Республике Коми журналистка Марина Щербинина, много лет проработавшая в газете «Республика». Ее муж — сыктывкарский бард Александр Виноградов.
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